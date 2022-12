Monza, ubriaco lascia sola la figlia di 3 anni per andare ad aggredire l’ex moglie

Ha lasciato da sola la figlia di tre anni per andare ad aggredire l’ex moglie. Un uomo di 39 anni è stato arrestato in provincia di Monza durante una violenta lite con la ex, che si era recata alla sua abitazione per prendere la figlia. La 27enne, che ha riportato numerosi traumi, è riuscita a chiamare i carabinieri attivando con i tasti dello smartphone la “chiamata muta” al 112, poco prima che l’ex marito le distruggesse il telefonino.

La donna era stata aggredita al suo arrivo di fronte alla casa del 39enne, con cui la figlia aveva trascorso la giornata. L’uomo, ubriaco, era uscito di casa insultandola e l’aveva poi strattonata e presa per i capelli, facendola cadere per terra. Per impedirle di chiamare aiuto le aveva strappato il telefonino dalle mani, gettandolo a terra, per poi distruggere il parabrezza della sua auto, di proprietà del suo attuale compagno. Dopo la chiamata al 112, i carabinieri sono accorsi sulla scena e si sono frapposti tra i due, riuscendo a bloccare l’uomo. All’interno della casa, hanno trovato la bambina, che si era raggomitolata sul divano in lacrime. L’hanno riconsegnata alla madre, mentre il padre è stato arrestato per i reati di lesioni personali e rapina. Ieri si è tenuto il processo per direttissima, dopo il quale è stato posto ai domiciliari nella sua abitazione. La donna è stata invece portata in ospedale dopo i numerosi traumi riportati ed è stata dimessa con 14 giorni di prognosi.