Suv si ribalta e prende fuoco, morto 18enne: arrestato il conducente. L’ipotesi della gara tra auto

Tragedia lungo la Monza-Saronno, dove ieri un ragazzo di Limbiate è morto in un incidente stradale. Il 22enne Arnold Selishta si trovava a bordo di una Land Rover uscita di strada. L’auto, che si è ribaltata e ha preso fuoco, era forse impegnata in una corsa con una Bmw.

Il conducente della Land Rover, un ragazzo di 23 anni, è stato portato ieri nella caserma dei carabinieri di Limbiate per essere sentito ed è stato poi fermato con l’accusa di omicidio stradale. Ha trascorso la notte nel carcere di San Vittore.

Nell’incidente è rimasto ferito un altro passeggero della Land Rover: il 18enne, ricoverato all’ospedale Niguarda, non è in pericolo di vita. Al momento dell’incidente, l’auto era preceduta da un altro veicolo che andava a forte velocità. Alcuni testimoni avrebbero riferito che le due auto sembravano coinvolte in una gara.