Monza, neonata abbandonata in una scatola nel parcheggio dell’ospedale

Una neonata è stata abbandonata nel parcheggio dell’ospedale San Gerardo, a Monza. La piccola era avvolta in una copertina all’interno di una scatola di scarpe lasciata sul cofano di un’auto. Intorno alle 5.20 del mattino, un’ostetrica stava andando al lavoro per cominciare il turno quando a un certo punto ha sentito dei vagiti, si è avvicinata e ha trovato la bambina. Subito ha avvertito il pronto soccorso pediatrico e gli agenti della Questura di Monza.

La neonata sembrerebbe essere nata da poche ore ed è in buone condizioni. Non aveva il cordone ombelicale che è stato tagliato e medicato. La polizia sta indagando per rintracciare la madre e sta analizzando le telecamere della zona. La piccola è stata affidata alla fondazione “Monza e Brianza il bambino e la sua mamma”.