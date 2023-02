Tenta furto di notte in una scuola ma era seggio elettorale e trova i carabinieri: denunciato

Era convinto di poter portare a termine indisturbato un “colpo” all’interno della scuola “G.D. Romagnosi” di Carate Brianza, pochi chilometri a nord di Monza, ma ha dimenticato un dettaglio: l’istituto comprensivo fungeva da seggio per le elezioni regionali in Lombardia.

Così quando ha fatto irruzione intorno alle 22 di sabato scorso i carabinieri che presidiavano le urne lo hanno sentito mentre, al piano di sotto, forzava la serratura della mensa, e hanno chiamato subito una nuova pattuglia di supporto.

Lo hanno notato all’esterno dell’edificio, che si allontanava nel buio, e gli hanno chiesto di identificarsi: con sé aveva una busta della spesa che conteneva vari generi alimentari freddi, come se fossero appena stati presi da un frigorifero.

Di fronte alle domande dei militari ha confessato, ammettendo di essere appena uscito dalla mensa della scuola forzando un’uscita d’emergenza: aveva portato via diversi generi alimentari tra cui alcuni pezzi di formaggio dal valore di 200 euro.

L’uomo, un 35enne senza fissa dimora originario di Brescia, è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato. Tutti gli alimenti rubati sono stati restituiti alla scuola, ma per ragioni sanitarie dovranno essere buttati via.

Il 35enne ha precedenti penali e appena pochi giorni prima aveva tentato un altro furto, introducendosi in un’azienda per rubare le monetine contenute nei distributori automatici: si era ferito e aveva lasciato sul pavimento diverse tracce di sangue.