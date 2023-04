Monza, bimbo investito da un’auto: morto a 11 anni mentre tornava a casa da scuola

Un bambino di 11 anni di nazionalità cinese è morto ieri pomeriggio a Monza dopo essere stato travolto da un’auto in strada: la giovanissima vittima stava tornando a casa da scuola quando una Mini Countryman guidata da una 55enne residente a Brugherio lo ha colpito in pieno, uccidendolo.

Il piccolo è stato trasportato in elisoccorso al San Gerardo e, nonostante i tentativi dei medici, non è stato possibile salvarlo. È deceduto poco dopo essere arrivato nella struttura. A dare la notizia drammatica è stato l’assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia, durante il consiglio comunale di ieri. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, mentre gli agenti della polizia locale hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto e le eventuali responsabilità penali della 55enne.

La Procura di Monza ha già aperto un fascicolo con l’ipotesi di reato di omicidio colposo e ha disposto l’autopsia. L’automobilista era sotto shock dopo l’incidente, è stata sottoposta ad alcol e droga test.