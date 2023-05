Monza, approfitta del pigiama party per molestare la nipote 11enne: arrestato lo zio

Avrebbe abusato della nipote di 11 anni durante un pigiama party tra cugine. Un uomo di 50 anni è stato arrestato per violenza sessuale aggravata, dopo la denuncia dei genitori della bimba.

Secondo gli inquirenti gli abusi commessi dal 50enne, arrestato dai carabinieri a Cusano Milanino, sono stati “ripetuti nel tempo”. L’ultimo caso risalirebbe a un anno fa, quando la bambina si è recata nella casa deilo zio per rimanere a dormire con la cugina, figlia dell’arrestato. L’uomo avrebbe approfittato della sua presenza in casa per molestarla più volte. La bimba, provata e agitata, ha poi raccontato tutto ai genitori che hanno sporto denuncia.

In più occasioni l’uomo avrebbe minacciato i cognati cercando di farla ritirare, arrivando anche a minacce di morte. L’uomo, che dopo il fatto è stato allontanato da casa, avrebbe anche fatto leva sui sensi di colpa della figlia per farla ritrattare. Avrebbe anche fatto sparire il telefono della bimba, per rimuovere eventuali scambi di messaggi tra cugine che avrebbero potuto comprometterlo. Un gesto che ha convinto il tribunale a ritenere fondato il pericolo di inquinamento probatorio, confermando la custodia cautelare in carcere.

Secondo le testimonianze raccolte nel corso dell’inchiesta l’uomo ha messo in atto un comportamento spinto da “un’attrazione irrefrenabile verso soggetti immaturi la cui capacità di resistenza ad offerte sessuali insidiose è assai debole”, ha scritto il gip.