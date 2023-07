Monza, 16enne ruba l’auto alla madre e la guida per due notti girando video da pubblicare su Instagram

Aveva preso l’auto della madre, girando video mentre guidava con gli amici. Protagonista un 16enne di Giussano, in provincia di Monza, che aveva approfittato dell’assenza della madre per alcuni giorni. Insieme ad altri ragazzi, ha guidato per due notti di fila fra Giussano e i vicini comuni di Mariano Comense, Briosco e Verano Brianza, per filmare video da pubblicare su una pagina Instagram.

Lo hanno scoperto i carabinieri di Giussago, dopo aver ricevuto una chiamata per il possibile furto di una Fiat 500 nera. Alla prima segnalazione, era seguita quella del nonno del 16enne, che aveva detto di aver ritrovato l’auto parcheggiata di fronte al cimitero di Giussago. Al loro arrivo, i militari hanno trovato sul posto nonno e nipote, che inizialmente ha offerto una ricostruzione con diverse incongruenze. L’auto aveva danni ingenti alle fiancate, completamente rigate, al paraurti e ai fanali. In totale, sono state contestate multe per 16mila euro, per guida senza patente e incauto affidamento della vettura. Inoltre è stato applicato il fermo amministrativo sull’auto.