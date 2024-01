Monterondo, madre e figlio sparano agli studenti che protestano: 3 feriti davanti al liceo Catullo

Madre e figlio denunciati per aver sparato a un gruppo di studenti con armi ad aria compressa. È successo a Monterotondo (Roma) dove la 54enne e il figlio di 20 anni hanno affrontato gli studenti che stavano protestando con cartelli e fumogeni di fronte al Liceo Catullo.

La donna, come mostra un video pubblicato dalla pagina Instagram “Welcome to favelas”, si è avvicinata e ha estratto una pistola ad aria compressa. A sparare sarebbe stato anche il figlio, che si sarebbe affacciato dal balcone con un fucile ad aria compressa, secondo quanto riporta La Repubblica. Tre studenti sono rimasti lievemente feriti alla testa e sono stati medicati sul posto.

“Non riuscivo a passare con la macchina. Non è la prima volta che accade, siamo esasperati. Non ce la faccio più”, la spiegazione della donna, negando che lei o il figlio abbiano esploso colpi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno sequestrato le armi e denunciato i due per lesioni personali ed esplosioni pericolose.