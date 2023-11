Accoltellata dall’ex compagno: 35enne in fin di vita. Lei lo aveva già denunciato

Accoltellata dall’uomo che aveva già denunciato. L’ennesimo caso di violenza contro le donne arriva dal quartiere San Marco di Monopoli (Bari), dove la 35enne Addolorata Colavitto è stata ritrovata in fin di vita. Ad accoltellarla sarebbe stato l’ex compagno Giuseppe Ambriola, fermato dai carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione, la 35enne stava uscendo di casa per andare a lavorare e ha trovato sotto la sua abitazione Ambriola, che l’avrebbe colpita ripetutamente. A chiamare i soccorsi è stata la madre della donna, dopo aver sentito le grida di aiuto della figlia.

L’uomo, con cui Colavitto ha avuto un figlio, è stato portato in caserma dove è stato interrogato. Quella nei confronti dell’ex compagna non sarebbe la prima aggressione: secondo il Corriere del Mezzogiorno la donna lo aveva già denunciato in passato.

Colavitto è attualmente ricoverata in prognosi riservata al Policlinico di Bari, con un collasso di un polmone, danni a un occhio e diversi traumi all’addome e al torace.