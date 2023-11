Monica Leofreddi investita mentre aspettava il taxi. Poi l’accusa: “Ti sei buttata. Non ti ho toccata”

Monica Leofreddi investita mentre aspettava il taxi

Monica Leofreddi è stata investita da un furgoncino. Lo ha raccontato lei stessa in un post con allegate le foto delle ferite e la storia dell’incidente. “Non mi accorgo che il van aziona la retromarcia. Mi travolge e mi scaraventa a faccia avanti sull’asfalto. Sento qualcuno che gli urla “fermati: c’è una dietro””, ha raccontato. Poi l’accusa dell’autista di essersi buttata volontariamente.

“Stasera di ritorno da Milano ero in attesa del taxi per tornare a casa – l’inizio del racconto della conduttrice tv -. Il taxi stava per arrivare, scendo dal marciapiede e lo attendo dietro ad un van parcheggiato in seconda fila. Ero di spalle con lo sguardo fisso verso la strada. Non mi accorgo che il van aziona la retromarcia. Mi travolge e mi scaraventa a faccia avanti sull’asfalto, sento qualcuno che “fermati: c’è una dietro””.

Dopo essere stata investita, le cose non sono andate come ci si aspetterebbe, anzi il guidatore ha negato tutto: “Scende l’autista che invece di soccorrermi, comincia ad urlare accusandomi di fingere, urla che non mi aveva investita ma che mi ero buttata. Un altro urla “è vero: non ti ha toccata”. Mi sono lentamente rialzata, ero umiliata, ferita non solo fisicamente ma soprattutto psicologicamente. Ho tentato di far valere le mie ragioni ma lui continuava a negare. Solo un signore ha confermato che ero stata investita. Gli ho chiesto “può testimoniare?” Lui ha risposto di sì, l’autista urlava ancora negando”.

Leofreddi ha poi raccontato che, spaventata dalla situazione, non ha preso la targa del furgoncino, ma è salita sul taxi: “Mi sono sentita fragile, sola, spaventata da tanta inciviltà. Volevo solo tornare a casa. Piangendo ho chiamato mio marito, gli ho confidato la mia frustrazione”. La conduttrice è poi stata soccorsa dal tassista, che le ha dato del ghiaccio.