Monaco, bambina napoletana di 7 anni muore schiacciata da una statua di marmo in hotel

Una bambina di 7 anni, di Napoli, è morta in un albergo a Monaco di Baviera, nel tardo pomeriggio di ieri, 26 agosto. A riportarlo è il quotidiano Roma. La vittima si chiamava Lavinia e stava giocando quando è stata colpita da una statua di marmo che, secondo i primi accertamenti, sembra non fosse fissata bene al suolo. Il padre, l’avvocato Michele Trematerra, è subito intervenuto e la piccola è stata trasportata in ospedale. I medici, però, non hanno potuto fare niente.

“Sei e sarai sempre il nostro angelo rip. Amore della nostra vita”, ha scritto su Facebook la madre, Valentina Poggi, anche lei avvocato. “È cambiata la nostra vita”, ha detto il padre a uno dei suoi amici.

Le autorità tedesche hanno aperto un’inchiesta su quanto è accaduto e la magistratura bavarese ha messo sotto sequestro l’area. La polizia ha raccolto le testimonianze dei presenti e dei responsabili dell’albergo.

“Tua figlia era una presenza così bella in questo mondo. La sua anima è volata in cielo, ma sarà sempre presente nei nostri cuori”, ha scritto un amico dei genitori su Facebook. “La notizia ha lasciato esterrefatta la classe forense. La formazione cristiana mi porta alla preghiera di misericordia per Michele e Valentina, consapevole che solo chi è morto e risorto potrà rendere sopportabile la pena dei due genitori. A Lavinia, Angelo di Dio, un forte abbraccio, chiedendoLe di intercedere per il bene dell’intera umanità”, si legge in un altro messaggio.