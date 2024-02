Molestie in università, alla Sapienza di Roma 13 denunce di studentesse e tirocinanti nel 2023

Sono 13 i casi di abusi denunciati nel 2023 da studentesse, tirocinanti e dottorande dell’Università la Sapienza. A fare il bilancio è stata la rettrice Antonella Polimeni in audizione alla commissione parlamentare d’inchiesta sui femminicidi e su ogni altra forma di violenza di genere.

Secondo la rettrice, 5 segnalazioni sono state registrate nel primo semestre relativamente a fatti avvenuti durante tirocini presso strutture convenzionate. “Ovviamente questo ha portato all’interruzione delle convenzioni”, ha sottolineato Polimeni.

Altri 5 casi segnalati nel secondo semestre sono relativi a “una relazione di potere di un docente o ricercatore verso studentesse o dottorande” e una segnalazione, sempre nel secondo semestre, è legata a una “relazione tra colleghi”. “In alcuni di questi casi c’è la parallela attivazione dei procedimenti disciplinari, che seguono via separate anche in procura”, ha detto la rettrice, che ha citato anche un caso di “stalking digitale” da parte di uno studente verso una studentessa. “C’è stata la denuncia al commissariato, ma allo stesso tempo anche l’attivazione di un percorso di recupero dello studente, che è stato invitato a sottoporsi a sedute di counselling”, ha detto Polimeni, osservando che lo stalking digitale “è una fattispecie nuova ma non mi stupirei se crescesse nel tempo”.

Sempre nel 2023 è stato sospeso un docente per un caso di molestie sessuali, confermato anche in sede giudiziaria, relativo a una segnalazione avvenuta nel 2022.

“L’ateneo deve essere un luogo sicuro e inclusivo per tutti e tutte”, ha detto la rettrice. “Dobbiamo far fronte a molestie e atteggiamenti di questo genere utilizzando tutti gli strumenti che abbiamo a nostra disposizione, dal Comitato unico di garanzia, al Garante degli studenti e delle studentesse, fino alla consigliera della fiducia, al Centro antiviolenza e al counseling psicologico”.