“Molestava i figli di amici”: condannato a 8 anni il colonnello dell’esercito Paolo Nicastro

È stato condannato a 8 anni Paolo Nicastro, il colonnello dell’esercito accusato di aver molestato due ragazzini, figli di alcuni amici d’infanzia.

Oltre alla condanna a 8 anni, il giudice ha anche disposto un risarcimento di 50 mila e 40 mila euro per le due vittime di Nicastro e 5 mila euro per ciascun genitore. Ha imposto inoltre il divieto assoluto di avvicinarsi a luoghi frequentati da minorenni, una misura di sicurezza valida per due anni.

“Avrei preferito 10 anni come aveva richiesto il pm”, ha commentato al Messaggero la madre di una delle due vittime, all’epoca dei fatti 13enne. Il ragazzo sta seguendo percorso con una psicoterapeuta per affrontare il trauma subito quattro anni fa. Un dolore che il giovane ha espresso anche nei testi di canzoni scritte da lui, di cui sono stati letti alcuni passaggi in aula: “Non auguro a nessuno quello che è successo a me. Dovrei essere spensierato ma non riesco. L’unica certezza è il vuoto che permane”. “Mio figlio purtroppo si sforza di stare bene, ma dentro soffre ancora tantissimo”, ha detto la madre.

“Uno degli elementi più inquietanti emersi durante le indagini”, ha detto l’avvocatessa Elisabetta Perugini, “è che lui non si è mai pentito per il trauma inflitto. A lui delle vittime non interessa, gli è sempre e solo importato salvaguardare la sua persona e il rapporto di fiducia (inevitabilmente venuto meno) con i genitori dei ragazzi, che all’epoca erano suoi amici d’infanzia”.