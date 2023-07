“Molestata in auto a Milano”: la denuncia di dj Hellen. Arrestato un 22enne per violenza sessuale

“Ero sotto casa di una amica, si avvicina questa persona. Arriva correndo, infila un braccio, prova a forzare la macchina e prova a toccarmi il seno con l’altra mano e prova a tirarmi giù il top”. È il racconto fatto sui social da Eleonora Rossi, nota come dj Hellen. Il fatto, raccontato in un video pubblicato su Instagram, è avvenuto la sera di lunedì 17 luglio in via Meda, a Milano.

La 33enne ha detto di essersi chiusa in macchina con l’amica e di aver chiamato il 112. Gli agenti del commissariato Porta Ticinese hanno rintracciato il presunto aggressore a poca distanza dopo che erano arrivate altre segnalazioni su una persona molesta in strada.

L’uomo, un 22enne del Senegal con precedenti, è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale.