Questa è una storia di maltrattamenti famigliari in cui, per una volta, la parte del cattivo spetta alla donna, una moglie accusata di aver ripetutamente picchiato il marito, in qualche caso anche davanti ai loro figli.

Siamo in provincia di Padova. Alessio, 55 anni, ha da tempo deciso di separarsi dalla coniuge: lei però non ne vuole sapere e sfoga la sua rabbia alzando le mani su di lui.

A raccontare la vicenda è il Corriere della Sera. Sebbene l’uomo abbia rinunciato a sporgere denuncia, la donna ora risulta indagata dalla Procura di Padova per maltrattamenti aggravati.

“Risulta che l’abbia picchiato più volte”, spiegano gli inquirenti. Dopo un anno e mezzo di tensioni in famiglia, la tensione esplode pochi giorni prima di Natale. I due litigano, la moglie cerca di sottrarre il cellulare al marito in cerca di prove di un presunto tradimento e mentre lui tenta di fuggire gli strappa gli occhiali e gli rifila due pugni.

L’uomo racconta l’accaduto a un amico, il quale decide di avvertire i carabinieri. A quel punto l’inchiesta parte d’ufficio.

“Io ho paura per la mia incolumità e per quella dei nostri figli”, dichiara Alessio alle forze dell’ordine. Il pm dispone così per la moglie l’allontanamento d’urgenza dalla casa famigliare.

Ma è il marito a traslocare. “Mi rendo conto che mia moglie non saprebbe dove andare”, dice. E così si trasferisce a casa dei suoi genitori insieme al figlio più piccolo, minorenne. L’altro figlio, maggiorenne, resta invece con la madre.

Ora starà alla magistratura stabilire se la donna deve essere processata.

