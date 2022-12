Modena, tre donne e un giovane sequestrati e violentati per tutta la notte: otto arrestati

Sequestrati e costretti a subire violenze per una notte intera. Tre donne e un ragazzo sono stati liberati ieri mattina dal casolare a Novi, in provincia di Modena, in cui erano stati rinchiusi da un gruppo di otto cittadini pakistani, arrestati dai carabinieri. Ad avvertire i militari erano stati alcuni vicini, a cui due delle vittime avevano chiesto aiuto tentando di uscire da una finestra del casolare, mentre gli otto uomini dormivano.

Le vittime, tutte di origine filippina, sono state portate in ospedale. Si tratta di due donne di 40-50 anni, una giovane di 32 anni e un altro giovane di cui non si conosce l’età. Tutti avrebbero tutti subito violenze sessuali, i cui segni sul corpo sono stati riscontrati sul posto dal personale del 118. Il gruppo si trovava nel modenese per turismo e avrebbe accettato un passaggio in auto da alcuni pakistani, che li avrebbero invece portati nel casolare. Tra gli arrestati non figurerebbe l’uomo che, secondo le testimonianze dei residenti, avrebbe riaperto il casolare un anno fa. Nella struttura, prima di allora disabitata, sarebbe iniziato un via vai di connazionali su cui i carabinieri stanno conducendo accertamenti.