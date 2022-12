Modena, donna di 68 anni muore sbranata dai suoi due rottweiler: l’avevano già aggredita in passato

Una donna del modenese è stata uccisa dai suoi due rottweiler, che l’hanno aggredita mentre dava loro da mangiare. Il fatto è avvenuto stamattina a Concordia sulla Secchia, dove i cani vivevano da tempo con la 68enne Iolanda Besutti e li marito.

A soccorrerla è stata la figlia, mentre il marito non si trovava in casa. Sul posto sono intervenuti subito i pompieri con più squadre, oltre al 118. Le condizioni della donna, morsa alla testa e al braccio, sono apparse subito critiche. È stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Baggiovara, ma è deceduta durante il trasporto.

Sono in corso gli accertamenti da parte della polizia locale e dei carabinieri, che dovranno chiarire la dinamica dell’aggressione, avvenuta in giardino. I due cani, che ora rischiano di essere abbattuti, avevano già in passato azzannato la donna. Gli stessi che in un post su Facebook, la stessa padrona chiamava “i miei due leoni”.