Tragedia a Formigine, in provincia di Modena. Un uomo, Alessandro Scotti, 42 anni, era uscito di casa per andare alla camera ardente del padre, morto il giorno prima per una malattia. L’uomo però aveva dimenticato le chiavi di casa e quelle dell’auto. Così, per cercare di rientrare nell’appartamento, ha tentato di raggiungere una porta-finestra arrampicandosi sul balcone, ma è caduto da un’altezza di oltre sei metri ed è morto. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato sul marciapiede, proprio sotto la sua abitazione, in una zona residenziale.

Secondo la stampa locale l’uomo si sarebbe fatto aprire il portone dello stabile da una vicina; dall’interno del palazzo avrebbe raggiunto una finestra sul pianerottolo, e da quella avrebbe tentato di arrivare al proprio balcone, dove sapeva esserci la porta-finestra aperta. A ritrovarne il corpo senza vita è stata appunto la vicina, che ha sentito un tonfo. La donna ha quindi immediatamente avvertito i soccorsi, ma Scotti era morto sul colpo. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso l’appoggio sul piede o comunque sarebbe scivolato precipitando nel vuoto per almeno sei metri. L’uomo, che aveva anche un figlio adolescente, avuto dalla sua ex moglie, aveva appena perso suo padre, un uomo di 75 anni. Una tragedia che ha inevitabilmente gettato nello sconforto la famiglia, originaria della Campania.