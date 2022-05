Modena, bimbo di 13 mesi precipita dal balcone: fermata la baby sitter

Grave incidente questa mattina, martedì 31 maggio 2022, a Soliera, in provincia di Modena. Intorno alle 10.30 – per cause ancora da accertare – un bambino di tredici mesi è caduto dal secondo piano di una villetta nella zona residenziale di via Arginetto, alle porte della città, facendo un volo di circa tre metri. In casa con il piccolo c’era la babysitter, di 32 anni, la quale dopo l’interrogatorio dei carabinieri di Soliera, è stata fermata. La donna è indagata per tentato omicidio.

Secondo le prime ricostruzioni, infatti, sarebbe stata lei ad aver fatto cadere il bambino dall’alto, pare da una finestra. Il piccolo è ricoverato in gravi condizioni, in prognosi riservata, all’ospedale Maggiore di Bologna. Sul posto erano subito intervenuti i carabinieri coordinati dalla procura della Repubblica di Modena. Ad accorgersi del bimbo a terra è stato un vicino di casa. Solo una settimana fa sempre a Modena c’era stato un altro incidente simile. Una bimba di 4 anni è caduta dal balcone del settimo piano di un condominio ed è morta sul colpo. Sembra che la piccola abbia approfittato di un momento di distrazione della mamma, impegnata a prendersi cura degli altri due fratellini.