Modella di Onlyfans uccide il compagno in Florida, poi pubblica foto hot

Una modella di OnlyFans avrebbe ucciso il proprio fidanzato a coltellate, per poi pubblicare foto osé il giorno dopo il suo arresto. La 25enne Courtney Clenney, nota come Courtney Tailor, avrebbe colpito il compagno Christian Obumseli, 27 anni, al termine di una lite avvenuta nel loro appartamento a Miami, in Florida. La modella, seguita da più di due milioni di persone su Instagram, è stata portata in un istituto psichiatrico dopo il suo arresto, avvenuto il 3 aprile scorso. Il giorno dopo una sua nuova foto è apparsa sul suo profilo OnlyFans, la popolare piattaforma per adulti.

“Sappiamo che c’è stata una colluttazione tra i due”, ha detto un portavoce della polizia di Miami alla stampa. I vicini hanno dichiarato di aver avvertito spesso grida e litigi domestici provenienti dall’appartamento, in cui Obumseli si era trasferito di recente. In diverse occasioni, la polizia era stata costretta a intervenire per porre fine ai litigi. Domenica scorsa, gli agenti hanno trovato l’uomo a terra, ferito alla spalla. Inutile l’intervento dei soccorritori, che lo hanno portato in ospedale dove i medici non sono riusciti a salvargli la vita.