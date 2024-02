Michele Misseri esce dal carcere l’11 febbraio: tornerà a vivere nella villa del delitto

Michele Misseri lascia il carcere: l’agricoltore di Avetrana lascerà Borgo San Nicola il prossimo 11 febbraio. Lo zio della 15enne Sarah Scazzi, uccisa nell’agosto 2010, torna a vivere ad Avetrana nella villa del delitto.

Lo ha affermato l’avvocato Luca La Tanza, difensore di Misseri, condannato per occultamento del cadavere della nipote 15enne Sarah Scazzi, trovata senza vita in un pozzo il 26 agosto 2010, alle porte di Avetrana (Taranto). Misseri sta finendo di scontare la condanna a otto anni di reclusione.

Per l’omicidio della giovane sono state condanne all’ergastolo la moglie e la figlia di Michele Misseri, Cosima Serrano e Sabrina Misseri. Entrambe hanno sempre rivendicato la propria innocenza. “Misseri ha sempre scritto a moglie e figlia durante il periodo della detenzione in carcere, ma non ha mai ricevuta risposta”, ha aggiunto il penalista.