A metà ottobre era stata punta da una zanzara infetta. Una donna di 45 anni è morta in ospedale a Dolo, nel Veneziano, dopo tre mesi di agonia per le complicazioni insorte alla puntura. La zanzara l’aveva infettata con il virus del West Nile. Ieri, secondo quanto riferisce Il Gazzettino, è stata eseguita l’autopsia.

La donna, madre di due figlie, era stata punta a metà ottobre vicino a casa, a Mirano, e l’infezione virale le aveva subito causato cinque giorni di febbre altissima, con un’encefalopatia e poi una tetraplegia che le aveva paralizzato gli arti e gran parte del corpo. Ricoverata in ospedale a Mirano, vi era rimasta fino a metà gennaio quando era stata trasferita in una Rsa di Stra ma dopo pochi giorni era portata in ospedale a Dolo in stato praticamente vegetativo e lì è deceduta.

Prima dell’infezione la donna era sempre stata in buona salute e il virus poteva essere stato contratto solo nella zona della casa, non avendo fatto viaggi in quel periodo. All’epoca, però, non fu ordinata una disinfestazione nell’area perché il caso era isolato e la stagione non era più quella in cui concentra la presenza di zanzare. Le zanzare si infettano pungendo gli uccelli e a volte trasmettono il virus West Nile all’essere umano.