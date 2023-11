Minorenne vittima di stupro e incinta: quali tutele? Quali conseguenze?

Premesse doverose. Circa un mese fa, è emersa la storia di una ragazzina di 11 anni di Busto Arsizio che ha subito una terribile violenza sessuale nell’estate del 2021. Violenza perpetrata, sembra, da un vicino di casa nonché persona vicina alla famiglia. A seguito di questa violenza, la ragazzina è rimasta incinta. Secondo quanto emerso dalle varie testate che hanno seguito la vicenda, sembrerebbe che la gravidanza sia stata scoperta al quarto mese, in seguito a un malessere della bambina. Non sono ad oggi noti molti particolari della vicenda. Giustamente, si è deciso di proteggere la privacy di questa persona poco più che bambina. Quello che si sa è che, scoperta la gravidanza, sono stati subito effettuati i test del DNA che hanno levato ogni dubbio: il padre era il vicino di casa 27enne. Ora è arrivata anche la condanna. È da escludere che il neonato, che ora ha 14 mesi, possa venire dato alla madre naturale 11enne, tantomeno al padre, che per i prossimi dieci anni sarà in carcere. Da poco invece la ragazzina ha riallacciato i rapporti con i suoi genitori: la piccola infatti era stata data in affidamento in quanto la sua famiglia non era stata reputata idonea per prendersi cura di un minore.

Non si intende in questa sede, in alcun modo, andare a scandagliare le vicende private della minore e della sua famiglia. Si intende invece proporre una riflessione, supportata da pareri tecnici, sull’attuale legge che disciplina l’aborto in Italia, la 194, in casi così delicati in cui il primo e unico scopo deve essere proteggere la salute psicofisica della vittima. Alcune domande restano infatti inevase: in circostante tragiche e complesse come queste, siamo dotati di un valido supporto legislativo? In quale modo viene tutelata la salute psicofisica della ragazzina, quando il minore, in questo caso è poco più di un bambino? Le leggi sono aggiornate rispetto ai cambiamenti della società e alle esigenze psicofisiche della gioventù di oggi? I deboli possono contare su un ventaglio di possibilità valido per affrontare tali drammaticità? Viene offerto realmente questo ventaglio di possibilità? Ne abbiamo parlato con Mauro Grimoldi, Psicologo giuridico, Coordinatore del Tavolo sui diritti relazionali istituito nel 2022 dal Garante Regione Lombardia Infanzia e Adolescenza.

Mauro Grimoldi ha collaborato per 18 anni con il tribunale penale per i minorenni di Brescia, è consulente tecnico e perito per i tribunali di Milano, di Piacenza e di Monza su questioni penali e che riguardano l’affidamento e il collocamento di minori a rischio. Come interpretare la vicenda?