“Fate schifo a baciarvi. Scendete o vi devo menare?”: minacce e insulti omofobi su un bus a Roma | VIDEO

Insulti e minacce a una coppia gay su un bus di Roma: «Fate schifo a baciarvi davanti alla gente. O scendete o vi meno» – Il video – Open Insulti e minacce a una coppia gay su un bus di Roma: «Fate schifo a baciarvi davanti alla gente. O scendete o vi meno» – Il video – Open

Il tuo browser non supporta il tag iframe



(video di Open)

Ancora insulti e minacce, ancora omofobia, ancora violenza. Perché di violenza si tratta. A Roma, su un autobus che da Tiburtina viaggia in direzione piazza Bologna, due ragazzi si scambiano un bacio e vengono aggrediti da un altro passeggero: “Fate schifo a baciarvi davanti alla gente, mettetevi dietro un angolo. Scendete o vi devo menare? Non vi vergognate per niente, con i ragazzini che ci stanno?”.

Per fortuna i ragazzi non si sono lasciati intimidire e hanno risposto a tono come si vede nel video pubblicato da Open: “Sei tu che devi vergognarti”, è la risposta di A., 20 anni, che preferisce mantenere l’anonimato perché non ha ancora fatto coming out in famiglia. Il 20enne ha detto di aver iniziato a registrare l’aggressione per poter denunciare l’episodio. Un altro ragazzo era stato aggredito su un tram romano lo scorso 3 giugno. “Alla luce di tutte le aggressioni degli ultimi tempi voglio che passi questo messaggio, specie per i più giovani: nessuno deve vergognarsi di scambiarsi un bacio, sono gli omofobi a doversi vergognare”, ha dichiarato il giovane tramite l’associazione Gaynet. “Le parole che sentiamo in questa testimonianza sono l’ennesima dimostrazione di quanto serva una legge contro l’odio. Urlare in pubblico a una persona “voi gay fate schifo” è un comportamento che incita alla discriminazione e all’odio. Quante altre aggressioni dobbiamo vedere prima che si approvi il ddl Zan?”, ha poi commentato il segretario di Gaynet.