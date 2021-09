L’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano condannato a 13 anni e 2 mesi di carcere

Mimmo Lucano è stato condannato a 13 anni e due mesi di carcere. Il tribunale di Locri, presieduto dal giudice Fulvio Accurso, ha inflitto all’ex sindaco di Riace una pena ben superiore ai 7 anni e 11 mesi chiesti dalla procura, che ha accusato Lucano di presunti illeciti nella gestione del sistema di accoglienza dei migranti nel comune calabrese, diventato famoso in tutto il mondo proprio per le sue politiche sui migranti. Lucano era stato accusato dal procuratore capo Luigi D’Alessio e il pm Michele Permunian di associazione a delinquere, abuso d’ufficio, truffa, concussione, peculato, turbativa d’asta, falsità ideologica e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Il ministero dell’Interno aveva chiesto un risarcimento danni da 10 milioni agli imputati nel processo. “La richiesta così alta è l’ennesima dimostrazione che Riace e il modello che avevamo realizzato fanno paura. È stato un ideale politico che vogliono distruggere”, aveva detto lo stesso Lucano. “Non è un caso che comincia tutto nel 2016 quando l’area progressista apre le porte alla criminalizzazione della solidarietà in Italia e in Europa. Dopo arriva Salvini e completa l’opera”.

Secondo l’accusa, la finalità dei progetti di accoglienza promossi dall’ex sindaco sarebbe stata quella creare “sistemi clientelari” per “un tornaconto politico-elettorale”. Secondo quanto dichiarato dal pm Permunian durante la requisitoria, “non era importante la qualità dell’accoglienza ma far lavorare i riacesi così da conseguire, quale contraccambio, un sostegno politico elettorale”, sostenendo inoltre che “numerose conversazioni dimostrano in modo netto che l’agire, anche illecito, di Lucano è determinato da interessi di natura politica”.