Militello, uomo ucciso da un tubo spara coriandoli alla festa patronale

Un uomo è morto ieri, venerdì 18 agosto 2023, a Militello, in Val di Catania, ucciso da un tubo spara coriandoli che lo ha colpito alla testa durante i festeggiamenti della santo Patrono. La Procura di Caltagirone (Catania) ha aperto una inchiesta sull’incidente, che dovrà stabilire eventuali responsabilità.

Secondo quanto ricostruito, Franco Carrera, 65 anni, sarebbe stato colpito dal macchinario spara coriandoli ad aria compressa che si sarebbe sganciato dal braccio che lo fissava a terra molti metri più in là. L’uomo è stato centrato in pieno.

“In un momento così delicato per la nostra Comunità parrocchiale e cittadina, invitano sommessamente cittadini, devoti e forestieri ad evitare sommarie ricostruzioni di quanto accaduto, per non alimentare possibili inutili e dannose speculazioni e per il dovuto rispetto nei confronti del nostro stimato concittadino deceduto e delle persone coinvolte”. Così, in una nota, il Comitato Festa Patronale Santissimo Salvatore e l’Arciprete Parroco di Militello Val di Catania, don Luca Berretta.