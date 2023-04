Stava aspettando di prendere un treno che da Milano l’avrebbe portata a Parigi, ma nell’attesa un uomo si è avventato su di lei e l’ha aggredita, palpeggiata, presa a schiaffi, cercando di consumare un rapporto sessuale con lei. Vittima di questa violenza una 36enne ragazza franco-marocchina presa alle spalle nella Stazione Centrale del capoluogo lombardo all’alba di giovedì. Il suo violentatore, un 27enne, è stato rintracciato dagli agenti della Polfer in piazza Duca d’Aosta e fermato dal pubblico ministero di turno Alessia Menegazzo.

A chiamare aiuto è stato un viaggiatore che ha assistito alla scena e ha contattato un vigilante, che a sua volta ha avvisato i poliziotti. La vittima è stata trovata ancora rannicchiata a terra lungo un corridoio della stazione, accanto a un ascensore. Grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza è stato possibile ricostruire quanto accaduto. Intorno alle 5.40 il 27enne si è avvicinato alla vittima colpendola con alcuni schiaffi e poi toccandola nelle parti intime.

Si notano alcuni passanti procedere verso le banchine senza intervenire. In pochi minuti la Polfer è stata in grado di riconoscere l’assalitore, che era rimasto nella zona della stazione. Non aveva documenti con sé e non era mai stato censito in Italia. Ora è in carcere ad attendere l’interrogatorio di convalida dell’arresto.