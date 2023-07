Milano, violentissimo nubifragio nella notte: alberi caduti e tetti scoperchiati

Un violentissimo temporale si è scatenato nella notte, attorno alle ore 4, a Milano. Una vera e propria tempesta di grandine con fulmini mai vista prima in città. Maltempo così violento che in tantissimi si sono svegliati nel cuore della notte a causa del rumore. Segnalati blackout in diverse zone, allagamenti e danni ingenti. Alberi crollati, fiumi di acqua e ghiaccio. Auto danneggiate, abitazioni e garage sott’acqua. La forza del vento ha sradicato anche i tetti di alcune abitazioni, volati in strada.

Tutta la città (da San Siro alla zona est e hinterland) sembrano coinvolti in quella che molti già raccontano come la grandinata e la tempesta più violenta di sempre in città. La violenza della tempesta è durata per circa mezz’ora. Già dalle prime luci dell’alba è iniziata la conta dei danni.

Un violento nubifragio che è arrivato dopo che, nella tarda serata di ieri, altri violenti fenomeni avevano colpito la Brianza: a Monza abbattuti molti alberi, mentre in via Correggio un’auto con una famiglia a bordo, madre, padre e bambina di due anni e mezzo, era stata colpita da un albero: l’uomo era rimasto ferito, illese la moglie e la figlia.