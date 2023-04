Milano, tre militari condannati per “catcalling”: molestarono verbalmente una 19enne

Tre giovani militari insultano una 19enne per strada, prendendola in giro con espressioni pesanti. Due anni dopo vengono condannati in uno dei primi processi mai celebrati in Italia per un caso di “catcalling”, termine inglese con cui si indicano le molestie verbali rivolte in un luogo pubblico. La sentenza del giudice monocratico milanese Luigi Fuda prevede un mese di carcere con pena sospesa e non menzione per i tre giovani, uno dei quali ha nel frattempo lasciato l’esercito. Dovranno inoltre pagare le spese processuali e un risarcimento di tremila euro.

Il fatto risale 21 marzo 2021, quando la ragazza fu avvicinata da tre militari addetti all’operazione “Strade sicure”, in quel momento fuori servizio, che stavano bevendo una birra al bar. “Per tre volte mi sono venuti vicino con frasi pesanti. Poi quando sono intervenuti i miei genitori a difendermi, hanno detto: ‘Non fatela più uscire di casa da sola’”.

Secondo la legale di parte civile, Roberta Bianchi, la giovane è ancora “visibilmente turbata” dalla vicenda. “Era provata per la violenza delle parole e la petulanza dei tre militari”, ha detto. Secondo la difesa, che intende presentare ricorso, i tre “hanno semplicemente chiesto alla ragazza” e all’amica che si trovava con lei “se volevano bere con loro”.