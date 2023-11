Milano, spara alla compagna e si uccide: lei salvata dal vicino eroe, è in gravi condizioni

Ferita da un colpo di pistola mentre si calava dal balcone per sfuggire alla furia del compagno. A salvare la vita della 36enne è stato l’intervento eroico del vicino del piano di sotto, che l’ha presa tra le braccia mentre l’uomo la teneva sotto tiro. L’aggressore, il 42enne di origine colombiana Sami Habib Quizena Garcia, si è poi tolto la vita. È quanto avvenuto ieri a San Giorgio su Legnano, nel milanese.

La coppia viveva nella casa della sorella della 36enne e del compagno di lei, di professione guardia giurata. A seguito dell’ennesima lite, il 42enne avrebbe sottratto la pistola al cognato minacciando la donna, anche lei colombiana, che cercava disperatamente di scappare dal balcone. Mentre veniva aiutata dal vicino del primo piano, l’uomo ha esploso due colpi, uno dei quali l’ha raggiunta all’addome. Poi è rientrato nell’appartamento e si è recato nella casa dei vicini, una coppia di anziani per i quali la vittima lavorava come badante. Qui il 42enne si è tolto la vita. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, gli inquirenti stanno cercando di ricostruire i rapporti della coppia e di capire in quali condizioni fosse conservata la pistola della guardia giurata.