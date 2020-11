Si addormenta mentre cucina. Palazzo distrutto dalle fiamme vicino a Milano | VIDEO

Si addormenta mentre cucina, il palazzo prende fuoco

Un incendio a Cologno Monzese, precisamente a via Calamandrei numero 26, che ha devastato un intero palazzo. Il responsabile è un uomo che aveva iniziato a cucinare, ma si era addormentato, senza rendersi conto delle fiamme che avevano iniziato a propagarsi all’interno dell’appartamento. Il quarto piano e il tetto sono stati distrutti dalle fiamme: il rogo si è sviluppato intorno alle 21:40. Con l’intervento dei vicini, l’uomo si è finalmente reso conto di quello che stava accadendo ed è riuscito a lasciare l’appartamento in tempo. L’uomo è stato trasportato in ospedale riportando ustioni alle mani. Il palazzo è stato completamente evacuato e le esplosioni sono state udite fino a Milano e Brugherio.

