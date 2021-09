Milano, rissa in strada: muore 22enne, 16enne ricoverato in ospedale

Un ragazzo di 22 anni è morto accoltellato nella provincia di Milano, a Pessano con Bornago. Il decesso sarebbe avvenuto in seguito a una rissa consumata in strada tra un numero imprecisato di giovani. I fatti sono avvenuti in via Monte Grappa, dove i carabinieri e personale 118 sono intervenuti per sedare la lite.

Sul posto sono stati soccorsi due soggetti, di cui uno, italiano di 16 anni è stato trasportato presso l’ospedale di Melzo con ferite alla testa, non in pericolo di vita, mentre il secondo, 22enne italiano, è stato trasportato presso l’ospedale di Monza con ferite di arma da taglio al torace, ed è deceduto. Rilievi e accertamenti in corso dalla S.I.S. del Nucleo investigativo del comando provinciale dei carabinieri di Milano.