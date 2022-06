Milano, rintraccia i suoi ex compagni di liceo sui social e li truffa: sottratti 230mila euro

“Riusciva a farsi passare per uno che ce l’aveva fatta”. Aveva riallacciato i rapporti con i vecchi compagni di liceo, convincendoli a investire somme cospicue con la promessa di rendimenti da capogiro. Una truffa costata che è costata al 51enne Matteo Orrù, una condanna in primo grado a 3 e 4 mesi, con l’obbligo di restituire i 230mila euro versati dai vecchi amici.

“Lo conosco dal 1986, andavano al Carducci insieme”, ha raccontato una delle vittime all’edizione milanese de Il Corriere della Sera. “Ci siamo persi di vista fino a riprendere i rapporti nel 2014, tramite un social network”.

Orrù, un coach aziendale, proponeva prima ai suoi ex compagni di partecipare a investimenti immobiliari, per poi offrire un ulteriore investimento in una società di cosmetica. Su di questa, nel racconto del 51enne, ci sarebbe stato l’interesse di un fondo arabo, disposto a comprarla per “quattro milioni di euro”. Per rendere credibile la truffa, Orrù inviava “diffide” a chi chiedeva di restituire i soldi, arrivando a citare un noto studio milanese, estraneo alla vicenda.