Investito di proposito da una minicar mentre era in sella alla sua bici in corso Venezia a Milano, il rider 28enne di origine nigeriana ora ha intenzione di denunciare quanto successo lo scorso novembre. Nel video diffuso in esclusiva da LaPresse, si vede il momento dello schianto contro la bicicletta, con il giovane che cade a terra rovinosamente. Trasportato in ospedale, Influence è stato operato per una frattura biossea: “L’osso della sua gamba si è rotto in due punti ed è stato necessario applicare una placca”, riferisce l’avvocato del giovane. Martedì 13 dicembre, accompagnato dal suo legale, il rider andrà a sporgere denuncia alle forze dell’ordine. Secondo quanto il 28enne ha raccontato all’avvocato, poco prima dell’impatto il conducente della minicar avrebbe anche avvicinato il rider chiedendogli qualcosa.

Secondo quanto riferito, tra il ciclista e un uomo alla guida di una minicar avviene un rapido scambio di battute, nel quale il secondo avrebbe inveito contro il primo, «anche se non sembravano esserci motivi per una lite viabilistica», assicura l’avvocato. Il nigeriano si sarebbe limitato a rispondere all’altro, descritto come un uomo di circa 45 anni, che non capiva quello che stava dicendo.

Sembra finita così, ma la microcar ricompare dopo pochi istanti alle spalle del ciclista. Tutta la scena viene ripresa da una ragazza di passaggio, testimone diretta che estrae lo smartphone e filma. Nella parte finale del video si vede il veicolo sul percorso riservato ai ciclisti che prende in pieno il ciclista, il quale stava pedalando lungo il margine destro della pista, e poi si allontana.