Milano, operaio di 28 anni muore schiacciato dal carico di una gru

Un operaio di 28 anni è morto a Milano dopo essere rimasto schiacciato dal carico di una gru in un cantiere edile. Stava lavorando con altri operai al decimo piano di una struttura in costruzione in via Parravicini non lontano dalla stazione Centrale. Intorno alle 9 una cassaforma, ossia un involucro prefabbricato utilizzato per contenere le colate di cemento armato, si è sganciato da un’autogru, cadendogli addosso.

I soccorritori, giunti sul posto con un’ambulanza e un’automedica, hanno potuto solo constatare la morte di Mohammed Elsughir. Il 28enne, di origine egiziana, è arrivato in Italia due anni fa: aveva lavorato nei cantieri per 12 anni prima di raggiungere uno dei suoi tre fratelli. Sposato, lascia una figlia di 3 anni in Egitto.

Sul caso sta indagando l’Ats di Milano, che ipotizza come causa dell’incidente il cedimento di una braca, di una cinghia o di una fune di aggancio.

Secondo il sindaco Beppe Sala, si tratta dell’”ennesima tragedia sul lavoro, continuiamo a fare richiami sulla sicurezza ma obiettivamente non si fa abbastanza”. “Vanno bene i protocolli, va bene tutto però c’è da fare di più sul tema della sicurezza”, ha aggiunto.

“Mi ricordo quello che abbiamo fatto a Expo che non era soltanto un protocollo ma una vigilanza continua dei lavori”. Il tema della sicurezza del lavoro “sta diventando una questione estremamente delicata e che esplode a momenti di fronte a delle tragedie, poi un po’ ci si dimentica ma non può funzionare così”, ha concluso Sala.