Uccide un uomo a colpi di forbice e poi si lancia dal settimo piano: omicidio-suicidio a Quarto Oggiaro

Un 51enne ha ucciso un uomo con un paio di forbici nel suo appartamento di via Cogne a Quarto Oggiaro e poi si è tolto la vita lanciandosi dal settimo piano della palazzina in cui viveva: per gli inquirenti l’ipotesi più accreditata per quanto accaduto ieri sera alle porte di Milano intorno alle 23 è quella di un omicidio-suicidio. Un cadavere è stato ritrovato per strada: è quello del 51enne, che nel giubbotto aveva le chiavi del suo appartamento al primo piano del civico 3 di via Cogne.

Entrati nell’abitazione, i carabinieri hanno trovato un secondo cadavere: è di un uomo privo di documenti, probabilmente nordafricano, con diverse ferite causate da un’arma da taglio. Una ferita, in particolare, era molto profonda e sulla testa. Probabilmente contro di lui è stato utilizzato un paio di forbici rinvenute al piano terra dell’edificio. Dai primi accertamenti pare che i due abbiano avuto una lite accesa, ascoltata da alcuni testimoni.

Dopo il diverbio il 51enne avrebbe ucciso l’uomo ritrovato nell’appartamento e poi si sarebbe gettato dal settimo piano del palazzo. Al momento non ci sono ipotesi di terze persone coinvolte. Le indagini, condotte dal Comando provinciale dei carabinieri, proseguono adesso per cercare di capire l’identità della seconda vittima, la relazione tra i due e il movente dell’omicidio. Un vicino sostiene di averli listi litigare già nel pomeriggio di ieri davanti a un supermercato della zona.