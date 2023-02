Milano, non rallenta al casello e travolge l’auto ferma per pagare: morte due donne

Travolte mentre erano ferme al casello per pagare. Due donne hanno perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto la scorsa notte lungo l’autostrada A4, a Milano.

Intorno alle 2.30, l’auto su cui si trovavano le due vittime, di 59 e 53 anni, è stata tamponata da un altro mezzo che stava attraversando a forte velocità la barriera di Milano-Ghisolfa. Il conducente del secondo veicolo, un uomo di 39, è stato ferito in maniera non grave e non è in pericolo di vita, mentre per le due donne non c’è stato nulla da fare.

I soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, dopo che i vigili del fuoco le avevano estratte dalle lamiere. Sull’incidente sono in corso gli accertamenti della polizia stradale.