Il più grande murales che Milano abbia mai visto sarà dedicato al Covid

Sarà realizzato il più grande murales di Milano e sarà dedicato al Covid

In zona Accursio a Milano, sarà realizzato il più grande Murales della città: 1300 mq di superficie per raccontare l’esperienza Covid e i risvolti positivi avuti nella società. Unione, Solidarietà e Rinascita. Il Murales é stato ideato con il Comune di Milano, in particolare l’Assessorato alla Cultura e il Municipio 8. “Se realizzato regaleremmo un vero monumento alla Città e ai suoi cittadini. Abbiamo lanciato una campagna di crowdfunding per la sua realizzazione, ci piacerebbe quindi chiederti la possibilità di aiutarci a renderlo conoscibile a quante più persone possibile invitandoli a fare una piccola donazione”, è quanto dichiarano gli organizzatori. Questa iniziativa sta già riscontrando una certa accoglienza. “Siamo infatti apparsi nel programma di Tv8 “Ogni Mattina” condotto da Adriana Volpe, e il Corriere della Sera ci ha dedicato un intero articolo”.

