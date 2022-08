Milano, inseguiva le donne in monopattino e poi ne abusava: quattro le vittime

Seguiva le donne in monopattino, per poi costringerle a subire atti sessuali. Sarebbe questo il modus operandi di un 21enne arrestato a Milano con l’accusa di violenze sessuali.

Quattro le presunte vittime degli abusi, commessi tra maggio e giugno scorso. Secondo gli inquirenti, il giovane avrebbe usato sempre lo stesso metodo: prima avrebbe seguito le vittime a bordo di un monopattino elettrico, a volte mentre uscivano da palestre, per poi aggredirle, anche mentre parlavano al telefono, costringendole a subire atti sessuali. Il ragazzo sarebbe poi scappato, usando sempre il monopattino.

Tutti gli episodi sono stati denunciati dalle vittime, che hanno dai 19 ai 33 anni, e hanno tutte riconosciuto il 21enne in questura. Il giovane, con precedenti per maltrattamenti sulla madre, aveva acquistato un monopattino simile a quello ripreso nelle vicinanze delle violenze mentre il suo cellulare ha agganciato le celle delle zone in cui erano avvenute le violenze.