Milano, drammatico incidente nella notte di Halloween: due morti e dieci feriti, c’è anche una bambina

Milano, incidente nella notte di Halloween: due morti e dieci feriti

Drammatico incidente a Milano nella notte tra martedì 31 e mercoledì 1 novembre: il bilancio momentaneo parla di due morti e dieci feriti, di cui due in gravi condizioni. Tra i feriti c’è anche una bambina di 8 anni.

Lo scontro, che ha visto coinvolte tre auto, è avvenuto in viale Forlanini, la strada che porta all’aeroporto di Linate. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente.

Secondo una prima, ma ancora parziale, ricostruzione sembra che due delle tre auto coinvolte si siano tamponate con la terza vettura che, successivamente, avrebbe investito gli occupanti nel frattempo usciti dagli abitacoli per verificare il tamponamento.

Un 26enne, che guidava una delle auto coinvolte, è morto sul colpo, mentre un ragazzo di 24 anni è deceduto poco dopo l’arrivo all’ospedale San Raffaele. I feriti in gravi condizioni sono stati trasportati uno al Policlinico e l’altro al Niguarda.

La via è stata chiusa al traffico, mentre la polizia è tuttora sul posto per effettuare i rilievi volti ad accertare la dinamica esatta dell’incidente.

Uno degli automobilisti positivo all’alcol test

Nel frattempo è emerso che uno degli automobilisti coinvolti nell’incidente sarebbe risultato positivo all’alcol test. L’uomo, di circa 30 anni, era alla guida che ha scatenato il primo tamponamento. Il giovane, che viaggiava in auto insieme a una donna, avrebbe precedenti per guida in stato di ebbrezza.