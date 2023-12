Milano, a 93 anni l’ex campione di scherma Attilio Fini disarma e fa arrestare un rapinatore con la pistola

“Ho reagito di istinto, come uno sciabolatore”. Così l’ex olimpionico Attilio Fini ha raccontato come è riuscito a sventare, alla veneranda età di 93 anni, un tentativo di rapina con una pistola.

L’ex atleta olimpico di sciabola, per 22 anni ct della nazionale azzurra di scherma, stava rientrando nella sua casa di Milano quando il ladro si è affiancato pensando di fare un colpo facile.

“Erano le 5.15 5.10. Era già un po’ buio”, ha spiegato Fini al Tgr Lombardia. “Uno mi ha affiancato e mi ha puntato una rivoltella al petto. L’ho colpito sulla mano. La pistola è volata via e poi gli ho dato una spinta. È caduto fra le moto e si è incastrato. Per fortuna c’erano due ragazzi che lo hanno bloccato e hanno chiamato la polizia”.

L’uomo, si è poi scoperto, oltre a essere coinvolto in diversi colpi era anche ricercato per omicidio in Algeria. “L’unica paura che ho è quella dei medici”, ha scherzato Fini. “C’è un problema di sicurezza però. Prima c’erano i vigili di quartiere. Oggi ti devi difendere da solo. Se ci riesci”.