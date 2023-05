Milano, due youtuber devastano un locale del centro: vetrine spaccate e barman con il naso rotto

Avrebbero devastato un locale del centro di Milano, rompendo il naso al barman. Due noti youtuber sono stati denunciati per i danni causati venerdì scorso in un cocktail bar in zona piazza della Repubblica. Tra i due, secondo La Repubblica, ci sarebbe l’influencer Corse.

La serata al “Monkey” era iniziata in compagnia dei loro manager. Quando se ne sono andati, lasciando gli youtuber in compagnia di un terzo amico, sarebbero iniziati i problemi: uno dei ragazzi ha iniziato a rompere bottiglie all’interno del locale, ignorando i richiami del personale.

A quel punto il barman ha provato a farli uscire, beccandosi un pugno al volto che gli è costato la frattura del naso. Una cliente, che aveva cercato di dividerli, è inciampata e ha picchiato la testa, procurandosi invece un trauma al collo.

Finalmente usciti, i due hanno anche rotto due vetrate del locale. Poi sono stati raggiunti da tre pattuglie della polizia che li hanno identificati. Sui vestiti indossavano una telecamera GoPro con cui avevano registrato l’accaduto, mentre uno dei due portava in tasca un coltello ed è stato denunciato per porto abusivo di armi.

“È stata una follia gratuita, due feriti e il mio locale danneggiato. Oltre ai danni materiali abbiamo dovuto tenere chiuso per due giorni e abbiamo avuto anche un danno di immagine: siamo aperti da quattro mesi e il locale era pieno. Abbiamo sporto denuncia”, ha detto il titolare Stefano Zazza.