Milano, donna a terra presa a manganellate dai vigili: il video shock diventa virale

Una violenza “inaudita” e “ingiustificata”. Sono alcune delle parole usate sui social per descrivere un video diventato virale nelle ultime ore. Riprende la scena molto cruda del pestaggio subito da una donna da parte di alcuni agenti della polizia locale di Milano, a colpi di manganello e spray al peperoncino.

Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, la procura sta facendo accertamenti sulla vicenda, avvenuta in zona Bocconi. Il filmato, circolato rapidamente sui social, mostra gli agenti prima far cadere a terra la donna, poi colpirla ripetutamente mentre è seduta sul marciapiedi, alle spalle e poi anche alla testa. Lo stesso vigile poi la colpisce con forza sul fianco destro, dopo che un collega l’aveva spruzzata al volto con lo spray al peperoncino. Per finire, viene raggiunta alla testa prima di essere ammanettata.

La polizia locale di Milano sta effettuando “tutte le verifiche per capire cosa è successo quali siano le responsabilità e quindi i provvedimenti da prendere nei confronti degli agenti coinvolti” ed è in contatto con l’autorità giudiziaria “per attivare le necessarie azioni della magistratura”.