Milano, ciclista di 55 anni investito e ucciso da un tir: trascinato per 300 metri

Travolto e ucciso da un tir che lo ha trascinato per circa 300 metri. Un ciclista di 55 anni è morto stamattina a Milano dopo essere stato colpito da un tir nella periferia nord della città. L’incidente è avvenuto intorno alle 10.30 in via Comasina, all’altezza dell’incrocio con via Novate.

Secondo una prima ricostruzione, entrambi percorrevano via Comasina in direzione centro. Il ciclista, che forse non si trovava sulla pista ciclabile, era alla destra del tir. Nello svoltare a destra su via Novate, il conducente ha colpito il 55enne con la parte anteriore dell’automezzo e lo ha trascinato per circa 300 metri.

La vittima dell’incidente, reisdente a Cormano, è stata portata in codice rosso all’ospedale Niguarda dove è deceduta a seguito dei traumi riportati. Sono in corso gli accertamenti della polizia locale per verificare la dinamica dell’incidente.