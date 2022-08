Milano, bambino di 11 anni viene travolto e ucciso da pirata della strada che si è costituito nella notte

Un bambino di 11 anni è stato investito e ucciso a Milano, in zona viale Certosa, in via Bartolini. Il piccolo era sulla sua bici quando è stato travolto da una smart guidata da un ragazzo italiano di 22 anni. Il conducente al momento dell’impatto non si è fermato a soccorrere il ragazzino. Si è costituito alle 4.30 di notte.

La vittima era nata a Milano, aveva origini egiziane e avrebbe compiuto 12 anni a dicembre. Il fatto è accaduto qualche minuto dopo la mezzanotte e il bambino è morto sul colpo, con lui c’era il padre. I soccorritori del 118 non hanno potuto fare nulla. Un familiare è stato soccorso in stato di choc.

La polizia locale ha effettuato esami sul tasso alcolemico nel sangue dell’investitore ed è in attesa di conoscere l’esito. La dinamica dello schianto è ancora da chiarire, ma secondo una prima ricostruzione sembra che il bambino e il padre stessero pedalando verso piazza Prealpi da piazza Firenze e che l’auto stesse viaggiando in quella direzione.