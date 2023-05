Milano, senza fissa dimora violenta in tenda una donna in difficoltà: arrestato

È gravemente indiziato per la violenza sessuale avvenuta a Milano in piazza Carbonari la notte tra il 28 e il 29 aprile il 32enne sottoposto a fermo dalla Polizia dopo l’emissione del provvedimento da parte del pubblico ministero Rosaria Stagnaro. Si tratta di un cittadino somalo, immigrato regolare, denunciato da una donna che aveva contattato le autorità dopo una violenza sessuale da parte di uno sconosciuto che l’aveva intercettata in centro e le aveva offerto ospitalità nel suo giaciglio di fortuna.

Anche lei aveva aveva bisogno di un riparo e l’uomo, dopo aver guadagnato la sua fiducia, l’aveva portata in una tenda nei giardini di piazza Carbonari e lì costretta a subire atti sessuali. Le indagini sono state avviate subito dalla sezione specializzata contro i reati a sfondo sessuale della Squadra Mobile di Milano. Gli elementi acquisiti hanno permesso di individuare in breve una persona pienamente compatibile con la descrizione fornita dalla vittima.

Determinante il contributo di un testimone e della stessa donna che ha riconosciuto il presunto autore nel cittadino somalo di 32 anni fermato: è un uomo senza fissa dimora arrivato da qualche settimana a Milano dal Piemonte. È stato fermato su disposizione dell’Autorità Giudiziaria ed è ora nel carcere di San Vittore in attesa della convalida.