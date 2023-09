Milano, ancora una ciclista investita: in gravi condizioni una 55enne

Altro grave incidente a Milano, dove nel pomeriggio di ieri, lunedì 11 settembre, una 55enne in bicicletta è stata investita da un’auto. L’impatto è avvenuto in via Ascanio Sforza all’altezza del civico 73 e, secondo i primi accertamenti svolti dalla polizia locale, la donna procedeva nella stessa direzione della vettura che l’ha travolta da dietro. Soccorsa da un’ambulanza e da un’automedica, la ciclista è stata trasportata in ospedale in codice rosso.

Dopo i numerosi incidenti mortali che hanno coinvolto pedoni e ciclisti investiti da mezzi pesanti, un provvedimento della giunta milanese ha stabilito che dal primo ottobre a Milano sarà impedita la circolazione dei mezzi pesanti senza i sensori per la rilevazione dell’angolo cieco nello specchietto. La delibera modifica la disciplina di Area B, la Ztl grande quasi come tutta la città, e impedisce il divieto di accesso per i mezzi a partire dalle 3,5 tonnellate non dotati di sistemi per la rilevazione.