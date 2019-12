Milano, 25enne denuncia aggressione in Porta Ticinese: picchiato da dieci persone perché gay

Milano, 25enne denuncia aggressione: picchiato perché gay

Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 dicembre, un ragazzo di 25 anni è stato aggredito a Milano in zona Porta Ticinese, tra i luoghi più noti della movida milanese.

È stato stesso il ragazzo a denunciare l’accaduto alla polizia: come ha raccontato l’aggressione è di stampo omofobo. Il 25enne infatti dice di essere stato aggredito perché gay.

Il ragazzo ha raccontato agli agenti della polizia locale di essere stato circondato da una decina di persone, intorno a mezzanotte, e di essere stato colpito anche con un coccio di bottiglia.

Gli agenti della polizia locale stanno cercando di risalire agli aggressori che, al loro arrivo, erano già scappati. Hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, a quell’ora molto frequentata per via dei numerosi locali, e sono alla ricerca di testimoni.

Il 25enne ha riferito di essere stato circondato da una decina di persone, intorno a mezzanotte, e di essere stato colpito anche con un coccio di bottiglia. Aveva una ferita lacero contusa alla testa e un forte trauma al torace ed è stato portato in ospedale dagli operatori del 118 ma non è in gravi condizioni.

