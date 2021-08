Milano, tragico incidente su pista ciclabile: 13enne cade dal monopattino elettrico e muore

Un bambino di 13 anni è morto dopo un gravissimo incidente in monopattino avvenuto nel pomeriggio di oggi, lunedì 30 agosto, a Sesto San Giovanni (Milano). Il ragazzino stava percorrendo la pista ciclabile quando per cause non ancora chiare la ruota anteriore del mezzo si è bloccata provocando una violentissima caduta. Sarebbe finito sulla strada picchiando il volto sull’asfalto. Stando a quanto riferito il 13enne si trovava a bordo di un monopattino elettrico di grandi dimensioni prestato da un amico.

Le sue condizioni erano apparse disperate già ai primi soccorritori. Il giovane aveva riportato un trauma cranico e un trauma toracico ed era stato trasferito in coma all’ospedale Niguarda di Milano. Sul posto dell’incidente sono accorsi anche i carabinieri e gli agenti della Polizia locale di Sesto che dovranno ricostruire la dinamica dell’incidente.