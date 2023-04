Un barcone in difficoltà con circa 500 persone a bordo, secondo quanto riporta l’AGI, è in fase di soccorso da parte delle autorità italiane. Il barcone si trova in zona Sar italiana a circa 170 miglia nautiche da Portopalo, costa sudest siciliana. Sul posto si starebbe dirigendo nave Peluso della Guardia costiera italiana; ancora non noto il coinvolgimento di altri mezzi di soccorso